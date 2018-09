“Den første kollektion er lidt rebelsk, og der er en stærk utilitarisk følelse. Jeg vil virkeligt gerne have, at det hele er praktisk og funktionelt. Jeg har elsket og jeg elsker at samarbejde med H2O, at dykke ned i deres univers og rige arv og kigge på det, de er bedst til: fantastiske sweatshirts, hættetrøjer og tracksuits, og fortolke det på min måde.”

H2O Fagerholts første kollektion er baseret på få key items, heriblandt jakker og herre-inspirerede tracksuits. Der er som altid også et hint af hippie-referencer i detaljerne og de mange lag, da det er Julie Fagerholts kendetegn.

H2O Fagerholt bliver lanceret til januar 2019.