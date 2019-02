Den ikoniske modedesigner Karl Lagerfeld er død i Paris efter længere tids sygdom. Det skriver flere franske medier.

Karl Lagerfeld, der startede sin karriere som assistent for Pierre Balmain i 1955, arbejdede utrætteligt til det sidste som kreativ direktør for både Chanel, Fendi og mærket i eget navn.

“Han var et ikon. En af dem, der går over i historien som Yves Saint Laurent, Christian Dior og Alexander McQueen. Scenen kommer til at savne hans dekadence, glamour og begavede modehjerte,” siger Costumes moderedaktør, Camilla Larsson.

Karl Lagerfeld døde i en alder af 85 år, og rygterne om modeskaberens sygdom har floreret siden januar, da han ikke mødte op til Chanels haute couture-show i Paris.