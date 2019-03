Kort efter nyheden om Karl Lagerfelds bortgang annoncerede det schweiziske galleri Gmurzynska en surprise-udstilling med modeskaberens fotografier.

Sideløbende med arbejdet som kreativt overhoved for både Chanel, Fendi og sit eponyme mærke Karl Lagerfeld, brugte modemogulen en stor del af sin tid bag en kameralinse. Lagerfeld eksperimenterede med flere forskellige former for fotografi, og hans oeuvre spænder fra portrætter af kendte til modeserier og streetstyle.

Udstillingen, Homage to Karl Lagerfeld – 30 Years of Exhibitions, afspejler alle sider af designerens arbejde som fotograf og løber frem til 15. maj 2019.