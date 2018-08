Kendall Jenner kritiseres af modelkollegaer efter uheldig udtalelse

“Jeg har aldrig været en af de piger, der går 30 shows hver sæson, eller hvad fanden de piger gør. Alt godt til dem, men jeg har haft en million jobs, ikke kun på catwalken.”

Sådan lød det fra Kendall Jenner i et interview med Love Magazine, og den spidse bemærkning har fået flere af Kendalls modelkollegaer til tasterne for at udtrykke deres frustration.

“Meget respektløst overfor 99 procent af modellerne i branchen – ja, de var nødt til at arbejde sig op fra bunden. Vær sød at finde kontakt til den virkelige verden,” skriver Victoria's Secret-modellen Jac Jagaciak på Instagram.

Raf Simons muse, Daria Strokus, deler også sin utilfredshed over Kendall på det sociale medie:

“Hvad fanden de piger gør, er deres bedste for at skaffe bedre jobs og tjene penge, så de kan forsørge sig selv og deres familie.”