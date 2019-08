Kendt undertøjsbrand lancerer ny kollektion, der gør op med stress

Behageligt tøj gør dig mere afslappet

Det er en klar grundsten for JBS of Denmark at afhjælpe en stressende og hektisk hverdag, som mange oplever. Ifølge Stressforeningen har hele 430.000 danskere symptomer på alvorlig stress, og verdenssundhedsorganisationen WHO forudser, at stress vil blive en af de største sygdomsfaktorer allerede næste år.



Ifølge JBS er din beklædning et godt og simpelt sted at starte – for når dit tøj er behageligt at have på, slapper du bedre af.