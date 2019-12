Kim Kardashian kaster sin kærlighed på nyt dansk mærke

Den røde ribtrøje var udsolgt inden Kim Kardashian blev foreviget i det danske design, men på grund af den nyvundne hype kan den igen bestilles på Operasport.net.

“Vi havde ikke planer om at bestille et ekstra lager hjem i den farve, men efterspørgslen gik helt amok efter hun blev set i den. Derfor har vi besluttet at åbne op for pre-orders for at imødekomme den store efterspørgsel, som også er i tråd med vores strategi om ikke at overproducere,” siger Stephanie Gundelach, der også kan mærke, at billedet af Kim har skabt stor international interesse.

Frem for at udkomme i to årlige sæsoner laves Opérasport som editions hver 3. måned. Næste edition kommer til februar, og mon ikke Kim også vil have fingrene i den?