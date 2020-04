Københavnske modebrands går sammen om genåbning

“For os alle gælder det, at lukkede butikker i over en måned har gravet et kæmpestort hul i vores forretning (…) Vi er nødt til stille og roligt at skubbe hjulene i gang for at passe på hinanden, vores arbejdspladser og virksomheder.”

Sådan lyder det i en fælles udmelding fra de københavnske modebrands Ganni, Wood Wood, Mads Nørgaard, Rains, Norse Projects og Le Fix.

I takt med, at krisen i Danmark har bevæget sig ind i den næste fase, og samfundet lige så stille bliver åbnet op igen, vurderer de københavnske modebrands, at tiden nu er inde til en forsigtig genåbning af deres butikker. Mærkerne understreger, at de tage alle de nødvendige forholdsregler i overensstemmelse med Sundhedsstyrelsens anbefalinger.

“Vi håber, at alle vores kunder har forståelse for situationen og at nogle endda vil støtte op om deres lokale brands og kigge forbi vores butikker. Vi har brug for jeres hjælp til at komme igennem krisen,” lyder det fra de københavnske brands.

Genåbningen af udvalgte butikker begynder allerede i morgen fredag 15. april.

Tjek ind hos din lokale butik for mere information om åbningstider og forholdsregler.