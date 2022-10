Kom til archive sale hos disse to it-brands

Den 4. 5. og 6. november holder THE.GARMENT og Louise Roe fælles archive sale i lokalerne på vognmagergade 9 i indre København.

Her bliver det muligt at få fingre i alle dine yndlingsstyles fra de to mærker til en reduceret pris, samtidige med at du kan nyde den første weekend i november i det smukke Louise Roe Gallery og smage på byens bedste morgenmad og frokost i The Roe bar, der også har åbent alle dagene.

Det er muligt at komme forbi arkivsalget i tidrummene:

Fredag den 4. november 15-18

Lørdag den 5. november 10-17

Søndag den 6. november 11-15