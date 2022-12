Kylie Jenner spottet iført dansk brand - igen

I øjeblikket er solbrillerne fra HANREJ, af gode grund, udsolgt. Men det er der heldigvis en løsning på, da de allerede nu kan forbestilles. Kasper Nielsen er grundlægger og kreativ direktør for det danske mærke HANREJ, som på rekordtid er blevet et go-to for både danske og internationale stjerner. De startede med at lave smykker, men har med tiden udvidet konceptet, og forhandler nu både smykker og accessories.

Kylie Jenner får dog ikke lov til at være first runner i denne omgang, da store stjerner såsom Bella Hadid, Amelia Grey og Nicola Beckham allerede har båret de populære solbriller fra HANREJ. De københavnske influencere har ligeledes kastet deres kærlighed på solbrillerne, der flittigt bliver delt på Instagram. Det er ikke første gang, Kylie og resten af Kardashian-familien bliver spottet i danske brands. Familien er før set i alt fra Ganni til Saks Potts, Rotate Birger Christensen, Maanesten, Designers Remix og mange flere.