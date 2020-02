Leandra Medine fra Man Repeller viser, hvordan du styler forårets sko

Leandra Medine Cohen er teamet op med Louis Vuitton om en ny kampagne, hvor hun har stylet modehusets nye forårskollektion af sko.

Medine er kvinden bag Man Repeller, der startede som en personlig blog og siden er blevet et velkendt brand og populært livsstilssite, som behandler alt fra personlige historier over modetrends til kontroversielle emner.

Først og fremmest ønsker Medine at gøre op med forestillingen om, at mode og intellekt er modsætninger, hvilket hun beviser ved at formidle mode med både kant, personlighed, kløgt og humor. Sejt!