Louis Vuitton prikker til egne klassikere i nyt samarbejde med kunstneren Yayoi Kusama

"Psychedelic Flower"

Motivet fra et psykedelisk blomstermaleri fra 1993 folder sig ud over accessories og ready-to-wear til både mænd og kvinder. Lædervarer målrettet mænd, såsom “Taurillon Monogram Sac Plat”, bruger præget tryk på hvidt læder for at fremhæve blomsten og dens forviklinger.