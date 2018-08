Magasin er sat til salg

Britiske Debenhams, der ejer Magasin, har sat prisskilt på den danske kæde af stormagasiner. Debenhams håber på, at Magasin kan indbringe op imod to milliarder kroner, da den britiske ejer er presset på økonomien. Det skriver The Guardian.

Salgsprisen lød på 100 millioner kroner, da Debenhams købte Magasin i 2009. Dengang kæmpede den danske varehuskæde med underskud og var tæt på at gå konkurs, men de senere år er det gået stødt op ad bakke for Magasin, som nu kan præsentere en imponerende omsætning.

Magasin står til at blive solgt for mellem 1,6 og 2 milliarder kroner, når en ny køber melder sig på banen.

Magasin driver seks stormagasiner fordelt i hele Danmark, og flagskibsbutikken på Kongens Nytorv slog dørene op i 1868.