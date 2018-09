Magasin hylder dansk design med jubilæumskollektion

I år kan Magasin fejre 150-års fødselsdag, og lige siden den spæde start har stormagasinet sat en ære i at fylde hylderne med etablerede såvel som nye danske modebrands.

Derfor markerer Magasin sit jubilæum ved at samarbejde med tre danske mærker, som allerede er en del af stormagasinets sortiment: Billi Bi, Becksöndergaard og Decadent.

“Magasin har i nu 150 år spillet en væsentlig rolle i det danske modebillede. Vi har klædt danske kvinder på – oftest i dansk design. Derfor er det helt oplagt for os at hylde dansk design, som vi elsker, ved at invitere nogle af de dygtige danske brands indenfor,” udtaler Britta Luplau, brandmanager i Magasin.

I samarbejde med de tre brands har Magasin skabt henholdsvis to par støvler, to tørklæder og en taske.

Du kan se de nye jubilæumsdesign herunder, og shoppe din favorit i alle Magasins forretninger og på Magasin.dk.