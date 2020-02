Mary-Kate og Ashley Olsen har lavet det perfekte jakkesæt

Olsen-søstrenes mærke The Row har netop holdt show under modeugen i New York, og vanen tro var udtrukket luksuriøst, afslappet, elegant og blottet for logoer og flashy elementer.

Showets stærkeste look var også det første, som blev båret af Gigi Hadid; Et sort jakkesæt bestående af bukser, blazer og vest, suverænt stylet med et par lange grå uldvanter.

Sådan vil vi gerne se ud nu – og til efteråret, hvor kollektionen lander i butikkerne.