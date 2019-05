Met Gala 2019: Se kjolerne til årets største modefest

I nat dannede Metropolitan Museum of Art rammerne om en af årets største modebegivenheder, Met Gala. Her samles stjernerne og fejrer den officielle åbning af årets udstilling på museets Costume Institute, som i 2019 har temaet ‘Camp: Notes on Fashion’.

Camp kan løst oversættes til kitsch, eller ‘dårlig stil som god smag’, fordi det bliver båret med ironi. Udstillingens tema var traditionen tro også dresscode til nattens Met Gala, hvor flere stjerner troppede op i 'camp'-kreationer. Gucci var blandt de mest populære designere til årets modefest, da chefdesigner Alessandro Micheles univers netop omfavner alt, der er kitsch – og camp.