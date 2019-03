"Jeg er vild med et klassisk og feminint suit som kan bæres til både til hverdag eller festlige begivenheder. Tommy Hilfiger formår virkelig at mestre dette suit ved at gøre det klassisk, men stadig sexet ved at bære jakken uden en top indenunder. Smykkerne giver en elegance til looket, og jeg elsker, at det smukke suit er i fokus."