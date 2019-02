North West får sin første magasinforside

Det er efterhånden ingen stor nyhed, at en Kardashian lander på forsiden af et magasin – men det er derimod første gang, at et af Kardashian-klanens alleryngste medlemmer får sin helt egen magasinforside.

Fredag præsenterede WWD skønhedsmagasinet Beauty Inc. med femårige North West på forsiden. Her poserer Kim Kardashians og Kanye Wests førstefødte på en lilla stol i et ferskenfarvet look tilsat regnbuefarvede støvler.

North West optræder også i en modeserie inde i magasinet, hvor hun blandt andet bærer et lilla sæt fra danske Saks Potts i stil med mærkets skøjteprinsesse-inspirerede forårskollektion Collection 10. North West er efterhånden blevet spottet i Saks Pots’ design flere gange, så det er kun passende, at det danske succesmærke er en del af den femåriges første modeserie.

Du kan se et udvalg af billederne herunder og læse mere på Wwd.com.