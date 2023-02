Sensuelt samarbejde gør op med klassiske forestillinger

Den luksuriøse online-forhandler, Mytheresa, og den albanske designer, Nensi Dojaka, har samarbejdet om lanceringen af Nensi Dojakas første eksklusive brudekollektion.

Kollektionen udfordrer den klassiske opfattelsen af femininitet, gulvlange kjoler, minikjoler og brudeslør. Kjolerne har fået et sensuelt spil i form af tynde linjer, pailletter og gennemsigtige lag i neutrale nuancer og materialer. De kropsnære silhuetter præsenteres i råhvide blonder, neutrale toner samt i en pink nuance for et moderne bud på brudeæstetikken.

Nensi Dojaka egnes ord om kollektionen: "Inspirationen til denne eksklusive kollektion kom spontant, da jeg arbejdede på en skræddersyet brudekjole til en veninde sidste år. Jeg ville give hende en let og elegant kjole, der komplementerede kvindens figur, men som alligevel ligner essensen af vores designs. Så brude-kollektionen føltes som en fortsættelse af vores kernedesigns, der blev gentænkt i et bryllupsscenarie."

Nensi Dojaka x Mytheresa - Exclusive Bridal Capsule Collection lanceres globalt på Mytheresa.com fra 22. februar.