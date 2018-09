“I en tid, hvor du kan købe dig til alt, er hjemmelavet i mine øjne en stærk kvalitet og derfor føles samarbejdet mellem mig og Sandnes Garn også bare helt rigtigt, da vi deler de samme værdier omkring det gode håndværk og plads til individualitet,” fortæller Nanna, og fortsætter:

“Jeg blev hurtigt fanget af at strikke, da jeg oplevede, at man ikke behøver at være ‘mesterstrikker’ for at opnå fine resultater. Og med de strikkeopskrifter, jeg har lavet, er der lagt op til leg og improvisation, som jeg selv sætter stor pris på.”

Kollektionen består af syv forskellige design til både voksne og børn, og kampagnebillederne er skudt i søsteren As Ølands have med familie og venner som kampagnemodeller.

Se mere på Sandnesgarn.no.