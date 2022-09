Oplev Hermés fra forreste række

Modeugen i Paris er i fuld gang, og i morgen lørdag den 1.oktober er det Hermés' tur til at vise sin SS23 kollektion frem. Her på Costume sørger vi selvfølgelig for, at du kan se med direkte, når første look rammer catwalken.

Showstart er kl. 14:30, og du kan se livestreamingen i videoen herunder. Hvis du ikke når at se med live, så kan du heldigvis selv bestemme, hvornår du vil se showet efter livestreamingen - du skal blot tykke play på videoen, når det passer dig.