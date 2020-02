Sexet ...

... er synonym med Orseund Iris' kropsnære kjoler og korsettoppe. Orseund Iris' design er udført i skinnende materialer og skabt til kvinder, der ikke er bange for at fremhæve deres former.

Orseund Iris ramte Instagram for et par år siden midt i en tid, hvor flere af modebranchens aktører – såvel som mange andre kvinder – igen var klar til at vise former og hud efter en lang periode præget af det androgyne og det normcore. Det sexede tøj gav hurtigt mange følgere, og i skrivende stund har Orseund Iris hele 340 tusind af slagsen, som ivrigt følger med på Instagram.