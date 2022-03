Den sydkoreanske modedesigner Minju Kim er gennem de seneste år blevet et velkendt navn i den internationale modebranche – blandt andet ved at blive kåret som den første vinder af Netflix-showet og designkonkurrencen Next in Fashion i 2020, ligesom hun har vundet H&M's Design Award og været semifinalist til LVMH Price for Young Fashion Designers.

Er du også vild med designerens lige dele legesyge og haute couture-inspirerede kollektioner, er der godt nyt: Nu er tiden nemlig kommet til et nyt designsamarbejde med highstreetkæden & Other Stories, som er bygget op omkring Kims karakteristiske lyse farveskala og er en nyfortolkning af en af designerens tidligere kollektioner.

"Til dette samarbejde gik jeg tilbage og genbesøgte Moon Garden, som var min anden kollektion, og fortolkede den gennem & Other Stories' modeunivers. Moon Garden begyndte med et fantasi-scenarie. Jeg tænkte: 'Hvis jeg nogensinde ville tage til månen, ville jeg sikkert gro min egen have, da jeg ville savne Jorden så forfærdeligt meget', så jeg skabte mønstre med fantasiplanter og haver i universet," udtaler Minju Kim i en pressemeddelelse om tilblivelsen af kollektionen.