Pernille Teisbæk har lavet skoene, du vil danse i hele natten

“Mit bedste tip, når det gælder shopping, er at tænke kvalitet frem for kvantitet,” lød svaret fra Pernille Teisbæk, da vi for et par år siden bad om hendes bedste shoppetip.

Og når du kigger på Pernilles garderobe står det klart, at hun lever op til sit råd. Det danske stilikon prioriterer tidløst design og ordentlige materialer, og det skinner også igennem i en ny skokollektion med Teisbæk som afsender.

I samarbejde med det italienske skomærke Gia Couture har Pernille Teisbæk designet en kollektion med tre forskellige styles: et par mules, et par stiletter med tykke velcro-stropper og et par flade sandaler. Skoene er holdt i neutrale nuancer som brun og hvid, og de nye design fremstår både klassiske og moderne – ligesom Pernilles personlige stil.

Priserne starter omkring 2.200 kroner og kollektionen kommer i handlen til februar.