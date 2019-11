Prada og Adidas afslører deres nye sneaker-samarbejde

Det ene er et par klassiske hvide Adidas Superstar, lavet af Prada i Italien og begrænset til blot 700 par. Skoen er unisex, stemplet med et unikt nummer og trykt med et Prada-logo på både skotungen og på siden.

Udover sneakeren lancerer de to brands en stor version af Pradas Bowling-taske, der også er lavet i hvidt læder og prydet med både Pradas og Adidas' logo.

Begge brands har en rig tradition for at kombinere sport og mode. Superstar-sneakeren så dagens lys i 1969 som en basketball-sko, men blev hurtigt adopteret af ikoner som Run DMC og Beastie Boys. Prada er ikke mindst elsket for sit kendetegnende og funktionelle nylon-materiale, og modehuset har udforsket sportsverdenen gennem Prada Sport-kollektionerne, der i dag hedder Prada Linea Rossa.

Superstar-sneakeren og Bowling-tasken lanceres i udvalgte butikker og online 4. december.