Proenza Schouler sætter sit præg på Birkenstock-sandalen

Titlen som sommerens uundgåelige fodtøj går til spejdersandalen, og et nyt samarbejde tyder på, at vandrevenlige silhuetter og velcrolukninger vender stærkt tilbage næste år.

Under modeugen i New York præsenterede den amerikanske powerduo Proenza Schouler to nyfortolkninger af Birkenstocks velkendte sandaler, der utvivlsomt vil blive revet ned af butikshylderne, når de lanceres i 2020.