Modeugen i London blev skudt i gang fredag formiddag, og i aften er det Burberrys tur til at vise deres bud på efterårsmoden.

Her vil chefdesigner Riccardo Tisci præsentere sin anden kollektion for det traditionsrige modehus i et kombineret herre- og kvindeshow – og du kan se med direkte fra sofaen.

Burberrys AW19-show starter klokken 18, hvor du kan se hele showet via videoen her: