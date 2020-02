Derfor vil du i Spring Summer 2020-kollektionen allerede kunne opleve brandets nye twist, hvor Katrine Larsøs glade og farverige æstetik for alvor bliver introduceret til universet.

”Prints og farver har en helt særlig plads i mit hjerte, og jeg tror på, at du kan skabe noget unikt ved at kombinere dem på uventede nye måder. Når det kommer til farver, er min eneste regel at der ikke er nogle regler.”

Det er også til at se overalt i Katrine Larsøs første kollektion for Becksöndergaard, der blev lanceret i januar 2020. Nytænkende, farverige blomsterprint pryder smukke tørklæder og ready-to-wear items, mens brandets tasker er blevet opgraderet i uventede materialer.