Se dette amerikanske stilikons nye designsamarbejde med dansk brand

Hvorfor har I valgt at samarbejde med Hvisk?

“Hvisk repræsenterer de forandringer, vi mener er nødvendige for at skabe en bedre fremtid, hvor vi er mere bevidste. Modeindustrien har i den grad brug for nye snakke omkring ansvarlighed og at tænke fremadrettet i forhold til produktion og forbrug. Vi er tvunget til at nytænke den måde, vi skaber på. At være i stand til at afstemme vores værdier med et brand, som har et bevidsthedsetos med henblik på brugen af genanvendte materialer, et mindre carbonaftryk, økologisk integritet og beskyttelse af dyrerettigheder – hvilket vi mener er bydende nødvendigt at have fokus på – er virkelig en ære.

Det smukke ved Hvisk er, at der ikke bliver gået på kompromis med stil og kvalitet. Disse alternative materialer ER simpelthen fremtiden.”

Hvad er inspirationen bag den taske, I har designet i samarbejde med Hvisk?

"Vi ville gerne have den tilgang til samarbejdet, at det ikke skulle handle om at lave et design om, men at løfte et elsket design og tilføje vores budskab. De røde syninger og det røde for mod det krokodille-prægede veganske læder sender et diskret budskab, mens det veganske lædertag med ordene 'be kind' er kernen af, hvad vi gerne vil udtrykke. Selv hvis man bare tænker over betydningen af 'be kind' ... denne enkle idealisme kunne ligefrem guide nogen til at tage bedre valg som forbrugere."