I sidste uge lød startskuddet til de internationale modeuger, og nu er modecirkusset kommet til Milano, hvor de italienske designere skal vise deres bud på efterårets og vinterens tendenser.

Klokken 15 i dag er det Guccis tur til at vise deres AW19-kollektion, og kreativ direktør Alessandro Michele plejer at være garant for et show udover det sædvanlige med et eklektisk miks af print og farver.

Du kan se Gucci-showet direkte fra første række via linket herunder.