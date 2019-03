Se H&M Studios nye forårskollektion

To gange om året præsenterer H&M en limited edition Studio-kollektion, der er udtænkt af H&M's designteam og tager udgangspunkt i sæsonens største tendenser.

Senere på måneden lander H&M Studio SS19 – en glamourøs og eventyrlysten kollektion inspireret af rejselyst.

Kollektionen har fået navnet The Glam Explorer og den ledsagende kampagne er skudt i Arizonas dramatiske natur.

“Vi designer til en kvinde, som ikke vil begrænse sig selv. Hun kan tage til fest en aften i en pailletnederdel og næste morgen stå tidligt op for at gå til yoga i sine metallic-stribede leggings. Derfor er vi begejstrede over at præsentere kollektionen i Sedona, Arizona for at skabe den glamourøse, eventyrlystne sjæl, som kollektionen har,” fortæller Pernilla Wohlfahrt, Design Director for H&M.

De nye design spænder fra jordfarvede jakker med utility-referencer til flagrende kjoler og pailletbesatte nederdele.

Kollektionen er tilgængelig i udvalgte butikker samt online fra 21. marts, og vi har samlet vores fem favoritlook her.