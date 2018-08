Se Victoria Beckhams første design for Reebok

I fjor annoncerede to tilsyneladende modsætninger et forestående samarbejde; Reebok og Victoria Beckham afslørede deres planer om et langsigtet partnerskab med sportstøj og sneakers til kvinder.

Dengang udtalte Beckham blandt andet, at hun så frem til at realisere sin æstetik i sportswear-sammenhæng. Nu er Victoria Beckhams første design for Reebok landet, og de er inspireret af 90’erne og basketikonet Shaquille O’Neal.