Selena Gomez spottet i ikonisk dansk design

Pandoras ansvarlige diamanter

For at undgå minedrift, som ofte kan være uetisk i forhold til både mennesker og miljø, er alle Pandoras diamanter kunstigt fremstillet i laboratorier. Denne fremstillingsmetode kritiseres dog ofte for de enorme mængder af energi, der skal bruges – men det har Pandora også styr på, for der benyttes udelukkende solenergi i deres laboratorier. Helt konkret fremstiller Pandora diamanter ved at placere en mikroskopisk diamant i et trykkammer, som derefter fyldes med en særlig gasart. Under voldsomt tryk efterligner man den proces, som skaber diamanter i naturen – og gassen binder sig fast til den oprindelige sten, som vokser sig større og større.

Pandoras diamanter forhandles udelukkende i USA, UK og Canada – men måske vi en skønne dag også kan købe dem på vore breddegrader. Ellers kan de måske være anledning til en brillant lille diamantrejse.