Shop Sophie Turners cool brudelook

Efter onsdagens prisuddeling til Billboard Music Awards i Las Vegas, sluttede festen ikke for Sophie Turner og Joe Jonas – tværtimod. Det unge par lagde i stedet vejen forbi et bryllupskapel, hvor de overraskede venner og familie med et surprise-bryllup i vaskeægte Vegas-stil.

Ceremonien var intim og afslappet, og Game of Thrones-stjernen bar ikke en klassisk brudekjole, men derimod en buksedragt i silke fra Bevza, der matcher Turners cool stil. På fødderne havde skuespillerinden et par guldfarvede sandaler med chunky hæl fra Loeffler Randall, der satte prikken over i'et på det legende brudelook.

Hvis du har forelsket dig i Sophie Turners outfit, kan du nu forudbestille buksedragten og få fingre i de guldfarvede sandaler med det samme.