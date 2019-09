Spar penge på dine favoritmærker

Hvordan fungerer det?

Når du har oprettet dig som bruger på Eovendo, kan du frit klikke ind på nogle af de mange tilbud, shoppe løs som du plejer, og herefter tjene en procentdel af det beløb, du har shoppet for.

Det kan lade sig gøre, fordi Eovendo laver aftaler med webshops, som betaler Eovendo for at levere trafik til deres sites. Den provision, Eovendo får for det, bruger de på at udbetale dig, der har shoppet via deres site.

Procenterne ligger typisk mellem 4 og 15 procent. Det vil sige, at hvis du eksempelvis shopper hos Sephora, får du 5 procent af beløbet retur på din Eovendo-konto.