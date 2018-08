T-shirt mod homofobi: Love is not a crime

Det kan stadig være farligt at leve som LGBTI-person i flere dele af verden. I otte lande risikerer man dødsstraf for at have sex med en person af samme køn, mens 63 øvrige lande straffer homoseksualitet med alt fra bøder til fængselsdomme.

For andet år i træk er Won Hundred, Scoop Models og Amnesty International gået sammen om at lancere en T-shirt, hvor al overskud går til Amnestys arbejde for at styrke LGBTI-personers rettigheder.

Budskabet er det samme: Kærlighed er ikke en forbrydelse.

“Vi har valgt at fortsætte succesen med sloganet Love Is Not a Crime, da vi kun ønsker at udbrede netop det budskab. Men i år har vi også valgt at fokus skal være på de 63 lande, der straffer LGBTI-personer. Derfor har vi valgt at liste dem alle på ryggen,” udtaler Won Hundreds Creative Director, Nikolaj Nielsen.