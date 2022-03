Trine Kjær lancerer nyt designsamarbejde, som er perfekt til forårsgarderoben

"Jeg har faktisk aldrig prøvet at have et samarbejde, der har været så gennemarbejdet. Hvor det er blevet prioriteret, at vi virkelig kunne nørde de forskellige styles og have fokus på detaljerne. Der er blevet håndtegnet og broderet, og jeg er simpelthen så stolt over resultatet og glæder mig meget til, at vi kan vise det frem,” udtaler Trine Kjær i en pressemeddelelse.

Den nye kollektion kan købes i Magasin og på Magasin.dk fra 20. april 2022. Der vil desuden blive afholdt en række events for Magasins Goodie-medlemmer i Århus og København, hvor det vil være muligt at se kollektionen og møde Trine Kjær. Du kan løbende læse mere om de forskellig events her.