Uniqlo afslører den endelige åbningsdag i Danmark

Det vakte stor begejstring, da vi i sommer bragte nyheden om, at Uniqlo kommer til Danmark.

Og nu er åbningsdagen endelig på plads: Fra 5. april 2019 kan du besøge den japanske highstreetkæde på Vimmelskaftet 38 i hjertet af København.

“Vi er meget glade for at åbne vores første butik i København. Vi har en dyb respekt for det danske folk, og vi ser mange ligheder mellem vores japanske arv og den danske livsstil. Fra en fælles forståelse for enkelhed, skønheden og kvaliteten i hverdagen håber vi, at [Uniqlo] vil give genlyd hos danskerne og deres daglige livsstil,” siger Mikiya Kurosu, COO, Uniqlo Sverige og Danmark, i en pressemeddelelse.