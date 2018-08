Victoria Beckham i vælten efter kontroversiel T-shirt

T-shirten er trykt med teksten “It’s a dark but happy place” (det er et mørkt, men lykkeligt sted, red.), der refererer til designerens forkærlighed for mørke solbriller.

Tidligere på ugen promoverede Victoria Beckham designet på sin Facebookside, hvor sloganet ikke faldt i god jord hos designerens fans. Opslaget affødte derimod en række vrede kommentarer, heriblandt:

“Depression er mørkt, men det er ikke et lykkeligt sted!”

“Please sig, at jeg ikke er den eneste, som synes dette slogan er slemt.”

“Jeg er lidt forvirret over, hvorfor dette står på tøj, særligt når der kører en stor kampagne om mentalt helbred lige nu.”

Victoria Beckham har endnu ikke kommenteret på den negative feedback, men det lader til, at flere af kommentarerne er blevet skjult.