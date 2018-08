Hverken musikvideoer eller MTV har samme indflydelse, som de havde engang, men ikke desto mindre samles musikverdenens stjerner stadig årligt ved MTV’s prisuddeling Video Music Awards.

Her hyldes de nye musikvideoer, som har skilt sig ud fra mængden ved at være særligt innovative, betagende eller mindeværdige.

Samme tre gloser kan bruges til at beskrive de 12 look fra aftenens røde løber, som vi har valgt at præsentere for dig her.