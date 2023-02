Modeuge: Hvad klæder en model sig i off duty?

Hvad har du på?

“Jeg har støvler på fra Eytys – jeg elsker dem, de er fantastiske og har metal på snuden. Bukserne har jeg fået i gave fra en butik i det nordlige Sverige, blazeren er fra Acne Studios og jakken er købt vintage i København for 100 kr. Jeg kan godt lide at shoppe genbrug på Nørrebro, der er mange små gode butikker – og jeg elsker også Røde Kors. Af smykker har jeg All Blues og Pilgrim på, og mine solbriller er fra Eytys. Jeg har lige kastet det på efter showet."

Hvad har været den bedste oplevelse under modeugen?

“At gå model for Henrik Vibskov. Jeg har altid haft en ønske om at gå for Henrik Vibskov – han laver altid et godt show.”

Hvem er din yndlings danske designer?

“Jeg kan godt lide Han Kjøbenhavn, men hvis jeg skal vælge ud fra dem, der fremviser til modeugen, er det Saks Potts. Og PLN! Oh my god.”

Hvad er din go-to snack under modeugen?

“Jeg er også kok hos Atelier September, og jeg kan virkelig godt lide autentisk kinesisk mad.”

Er der en specifik trend, som du ikke bryder dig om lige nu?

“Nej, fordi jeg føler alting er en vibe. Så længe du har selvtilliden, så kan det være fedt. Så jeg kan ikke lide, når folk har noget på, der ikke matcher deres persona eller energi.”