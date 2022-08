7 insider tips, der kan gøre dig til modeuge ekspert

FEDESTE ENERGI

Ganni er altid garant for et af modeugens absolutte højdepunkter - og denne gang var ingen undtagelse. Showet fandt sted på Ofelia Plads midt i Københavns havn, mens solen gik ned og glimtede i vandet. Et upbeat soundtrack satte gang i Gannis “Joyride”, hvor en bmx-cykel drønede ind foran gæsterne og tog et par runder på catwalkens forhindringer, inden Mona Tougaard åbnede showet i “Canadian tuxedo”. Konceptet Ganni Girl er de seneste sæsoner blevet mere og mere inkluderende, og denne sæson er ingen undtagelse, når Ganni gennem både cast og front row understreger, at deres brand er for alle - uanset køn, farve og størrelse. Finalen var en “Joyride” uden lige, hvor halvdelen af castet i bedste københavnerstil cyklede på bmx, mens resten løb med i farten. Super livsbekræftende show!