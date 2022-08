Alt dette kan du opleve under Copenhagen Fashion Week

Tirsdag d. 9. august

Tirsdag åbner Zalando dørene for 3 dages inspirerende begivenheder, panel talks og workshops på H9 på Vesterbro. Dette må du selvsagt ikke gå glip af.

Det er også tirsdag, at Apoc Store laver en pop-up, der måske næsten mere vil føles som et galleri end en shop. Her vil kreationer fra upcoming designere og kunstnere kunne ses - og shoppes - over de næste 4 dage. Se mere her.