Mandag 30. januar

Kom i sommerstemning og oplev Europas eneste show for badetøj. Du er inviteret med til Gran Canaria Swim Week, hvor vi næsten tør garantere, at du vil drømme dig væk til sydens sol. Showet er derudover etableret for at støtte tekstilindustrien på Gran Canaria.

Adresse

Krystalgade 22, 1172 København