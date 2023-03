Kl. 14.15: Marais, Paris

"Har en smule tid imellem møder til at nyde Paris og snuse det tidlige forår ind. Jeg tænker altid, at beboerne her må tænke, at vi er sindssyge, når vi tager billeder af noget så hverdagsagtigt som frugt- og blomsterbutikker, men de mindste ting er æstetiske i Paris."