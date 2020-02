Flere af de nye design, såsom striktrøjer, taler til en bredere målgruppe end dine Helmstedt-klassikere. Hvordan udvider du sortimentet uden at gå på kompromis med dit univers?

“Jeg synes, det er spændende at lave kommercielle ting, så det er jeg slet ikke bange for. Men for mig kræver det, at jeg samtidig udvikler mig i den anden retning. Denne gang betød det for eksempel, at jeg også lavede ponchoer og hovedbeklædning, der slet ikke er kommercielt, men også viste nogle strik, som nok når ud til en større målgruppe. Og vi sørger selvfølgelig for at lave det på en måde, som passer ind i vores univers. Der er små detaljer, som går igen; En turtleneck har fået en lille flæsekrave, og selvom snittet er enkelt er printet quirky.

Showet spiller også en stor rolle i forhold til at vise vores univers og sætte de helt rigtige rammer. Hvis vi havde holdt show i et hvidt rum uden nogen særlig form for styling, havde det ikke været Helmstedt.”