Opera-handsken bliver hot i foråret, men hvorfor vente, når du kan snuppe tendensen allerede nu.

Vi har netop set designernes bud på deres kommende SS23-kollektioner under modeugerne i New York, London, Milano og Paris, men du kan allerede nu være med på en af de største trends; den super elegante over-albue-handske også bedre kendt som ‘opera-handsken’ som vist på catwalken hos Dolce & Gabbana, Victoria Beckham, Chanel, Stella McCartney, Dior, Fendi og Givenchy.

De slog hver især et slag for den elegante accessory og modehusene viste, at du sagtens kan få de ekstra lange handsker i en moderne udgave. Om de er i lak og læder, med diverse dekorationer eller i en fin blonde, så er dette næste sæsons nok mest bemærkelsesværdig tilbehør.