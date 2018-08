Farvel til highlighter

Makeuppen til Stine Goyas show bestod af mat hud og glansfulde sølvøjenlåg. Her var hverken blush eller highlighter, som ellers har været nogle af 2018’s dominerende makeuptendenser. Fravalget af blush og skinnende highlighter var meget bevidst, forklarer makeupartist Marie Thomsen, da vi fremadrettet kommer til at se langt mindre shine og røde kinder til fordel for en simpel, mat hud.

Sådan får du mat hud

Det matte look handler mere om hudpleje end om makeupprodukter, ifølge Marie Thomsen. For at opnå looket skal du starte med at bruge en matterende fugtighedscreme eller primer, dernæst en oliefri foundation, og afslutningsvist Macs Prep+prime fix + matte-spray. Sprayen giver huden et mat look uden at se tung og pudret ud. Den er desuden smart at have med i tasken, så du kan friske huden op med et par sprøjt i løbet af dagen.