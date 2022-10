Giganterne fra Paris

HERMÈS

“Ingen forstår at arbejde med skind og læder som Hermès. Alle mine yndlingslooks har elementer, der viser husets magiske “savoir faire” i den retning - og denne sæson i den smukkeste palette af jordfarver, rust og brun.”

Hermès indleder slutspurten på “fashion month” med show på næstsidste dag af Paris Fashion Week. Denne gang så vi kollektionen foran en betagende scenografi af en kæmpe sandbanke, som smukt ændrede farve ved hjælp af lys - så den nærmest også lignede nordlys. Uanset om vi skulle tænke ørken, vidtstrækte strande eller tundra under nordlys, var budskabet det samme: denne sæson var Hermès-kvinden taget ud i naturen. Der var således utallige referencer til hiking og camping med ultra-flotte vandresandaler, crochet-detaljer med nylonreb og funktionelle lynlåse. Ingen tvivl om, at det er ved at blive en luksus rent faktisk at have mulighed for at tilbringe tid i naturen - og hvis du er så heldig at kunne gøre det iklædt Hermès, har du vundet i livets lotteri.