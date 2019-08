“Makeuppen består af et no makeup-makeup look. det vil sige en underspillet makeup, der dog ligger alle de rigtige steder. Det gør man ved en let contouring, hvor kindbenene fremhæves med en mørk skygge, og en highlighter over kindbenet.

Til det her look bruger vi cremeprodukter, men hvis du har brugt en pudder på huden, er det nemmeste at fortsætte med en mørk pudderfarve, og omvendt hvis du har lagt en cremet foundation, som den vi bruger fra NYX Professional Makeup, er det nemmere at lave contouring med et mørkt cremeprodukt.

Til sidst lægger vi en lip oil, som egentligt er beregnet til læberne, men som vi dupper oven på kindbenene, fordi det giver det smukkeste shine, når lyset rammer det.”