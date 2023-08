"Hello, World": Gannis nyeste kollektion er inspireret af kunstig intelligens

Torsdag aften havde Ganni æren af at lukke modeugen i København, hvor de slog til med et unikt showkoncept drevet af kunstig intelligens. I samarbejde med kunstneren Cecilie Waagner Falkenstrøm har Ganni skabt AI-bots, der gennem højttalere hængende i træer opfordrede offentligheden til at bidrage til en fremtid med mere empati, omtanke og optimisme. Med udgangspunkt i træer ønsker Ditte og Nikolaj Reffstrup, parret bag Ganni, at starte en diskussion om, hvordan vi forener den digitale og fysiske verden gennem mode og kunstig intelligens:

"Jeg tænkte på AI's potentiale for godhed. Som mor til tre børn og forretningskvinde tænker jeg meget over, hvordan jeg kan opdrage mine børn til at være venlige, opføre sig sikkert, være ansvarlige. Det er det samme med GANNI; Hvordan udvikler vi brandet for at blive så ansvarlige som muligt?", siger Diffe Reffstrup i en pressemeddelelse.